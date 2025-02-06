Трамп думает о постройке в Белом доме бального зала

Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что задумался о постройке в Белом доме бального зала.

Глава государства пообещал сделать соответствующее предложение «самому себе». По его словам, это должен быть зал для приемов.

Трамп отметил, что бальный зал станет дополнением к Белому дому и «ничего не будет стоить».

