Трамп выступит с речью о крушении самолета

По её словам, специальное обращение американского лидера запланировано на 30 января в 11:00 по восточному времени, что соответствует 19:00 мск.

«Специальный брифинг пройдет в зале имени Джеймса С. Брэди в Белом доме», - уточнила Ливитт.

Столкновение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана произошло близ Вашингтона 29 января в 21:47 по местному времени (5:47 мск 30 января).

Ранее Трамп заявил, что авиакатастрофы можно было избежать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

