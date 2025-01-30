Трамп выступит с речью о крушении самолета

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по факту столкновения самолёта и вертолёта близ Вашингтона. Как сообщает NBC News, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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По её словам, специальное обращение американского лидера запланировано на 30 января в 11:00 по восточному времени, что соответствует 19:00 мск.

«Специальный брифинг пройдет в зале имени Джеймса С. Брэди в Белом доме», - уточнила Ливитт.

Столкновение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана произошло близ Вашингтона 29 января в 21:47 по местному времени (5:47 мск 30 января).

Ранее Трамп заявил, что авиакатастрофы можно было избежать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Крушение СамолётаСШАДональд Трамп

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