Трамп выиграл кокусы в штате Невада

Экс-президент США Дональд Трамп победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии, получив, тем самым, поддержку в выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, сообщает Associated Press.

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При этом впервые в ходе кокусов 2024 года у Трампа не было конкурентов. Его единственная на сегодняшний день соперница Никки Хейли решила пропустить голосование в штате Невада, сосредоточившись на своем штате Южная Каролина, где она долгое время была губернатором.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее суд в США решил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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