Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, любящим свою страну
23 января 202402:03
Экс-глава США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов.
Бывший президент назвал их «очень умными людьми». При этом, по словам Трампа, американский лидер Джо Байден «не способен на это».
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru