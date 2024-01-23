Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, любящим свою страну

Экс-глава США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов.

Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали свалкой

Бывший президент назвал их «очень умными людьми». При этом, по словам Трампа, американский лидер Джо Байден «не способен на это».

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Джо БайденКитайРоссияСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампВладимир Путин

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