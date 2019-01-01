Трамп ввёл санкции против верховного лидера Ирана
Указ о введении «жёстких» санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи подписал президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер сообщил журналистам, пишет AFP.
По словам Трампа, санкции могут «продлиться годы».
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции будет введены в ответ на сбитый иранцами беспилотник, а также на нападения на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран.
Добавим, в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что слова Трампа об «уничтожении» Ирана в случае войны с США, ни чем не подкреплены.
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