Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В связи с приближением урагана «Дориан» Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Эксперты склоняются к тому, что «Дориан» достигнет побережья Флориды к концу уходящей недели или началу следующей.
В настоящий момент ураган находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Скорость ветра составляет около 38 м/с.
Между тем, жители Флориды уже готовятся к катаклизму. Они запасаются продуктами, предметами первой необходимости и топливом. Ранее губернатор штата Рон Десантис заявил, что каждый житель Флориды должен располагать запасами на семь дней, включая еду, воду и лекарства, а также иметь план на случай бедствия.
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