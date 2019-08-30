Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»

В связи с приближением урагана «Дориан» Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Эксперты склоняются к тому, что «Дориан» достигнет побережья Флориды к концу уходящей недели или началу следующей.

В настоящий момент ураган находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Скорость ветра составляет около 38 м/с.