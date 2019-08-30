Экс-премьер Канады пожелала Трампу встретиться с ураганом

Бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл на своей странице в Twitter выступила с весьма странным пожеланием. Она написала, что «болеет за прямой удар по «Мар-а-Лаго». Таким образом, она пожелала, чтобы ураган «Дориан» не обошёл стороной клуб во Флориде, частым гостем которого и является глава Белого дома. К слову, подписчики бывшего премьера не оценили её высказывания.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что «Дориан» может стать одним из крупнейших в истории США. В свою очередь, губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис в связи с приближением урагана объявил режим чрезвычайного положения.

RT добавляет, что президент США отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Кстати, американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных участников таких заседаний. В ходе одного из брифингов глава Белого дома поинтересовался, почему нельзя ударить «в самый центр» урагана с помощью ядерной бомбы и «рассеять» его таким образом. По данным источников, один из присутствовавших на заседании пообещал президенту рассмотреть такую идею, в то время как другие участники были шокированы предложением главы государства. Axios отмечает, что идея так и не получила развития.

Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.

