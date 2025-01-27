Трамп восстановит на службе отказавшихся вакцинироваться от коронавируса военных
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намереннии восстановить на службе военнослужащих, которые отказались вакцинироваться от COVID-19 и были уволены за это из армии. Об этом со ссылкой на информационный бюллетень Белого дома сообщил телеканал Fox News.
Кроме того, уволенным ранее военным вернут прежнее звание, выплатят зарплату и предоставят льготы.
Отмечается, что при администрации экс-президента США Джо Байдена уволили из армии свыше 8 000 таких военных.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что новый министр обороны США Пит Хегсет принесет большие перемены в систему закупок вооружений Пентагона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru