Трамп внес залог в $91,6 миллиона по делу о клевете против писательницы Кэрролл

Экс-президент США Дональд Трамп внес $91,6 млн залога в рамках урегулирования иска по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные окружного суда Нью-Йорка.

У Трампа осталось три дня на выплату $83,3 млн по делу о клевете

Учреждение получило уведомление о внесении платежа, а также апелляцию на решение, обязавшее Трампа выплатить средства.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по иску Кэрролл, обвинившей политика в домогательстве и клевете. Экс-президенту предписали заплатить писательнице $83,3 млн, в том числе $7,3 млн для возмещения морального вреда и выплату за репутационный ущерб. Позже суд отклонил ходатайство Трампа с просьбой отложить срок выплаты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КлеветаСудДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры