Трамп внес залог в $91,6 миллиона по делу о клевете против писательницы Кэрролл
Экс-президент США Дональд Трамп внес $91,6 млн залога в рамках урегулирования иска по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные окружного суда Нью-Йорка.
Учреждение получило уведомление о внесении платежа, а также апелляцию на решение, обязавшее Трампа выплатить средства.
Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по иску Кэрролл, обвинившей политика в домогательстве и клевете. Экс-президенту предписали заплатить писательнице $83,3 млн, в том числе $7,3 млн для возмещения морального вреда и выплату за репутационный ущерб. Позже суд отклонил ходатайство Трампа с просьбой отложить срок выплаты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и союзники сбили 15 БПЛА хуситов в районе Красного моря
- Боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом
- Глава МИД Польши одобрил идею отправки западных войск на Украину
- Трамп внес залог в $91,6 миллиона по делу о клевете против писательницы Кэрролл
- Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях
- Белгородское село Козинка попало под обстрел со стороны Украины
- В Японии отложили первый запуск ракеты с частного космодрома
- СМИ: Банды атаковали дворец президента Гаити в Порт-о-Пренсе
- Эксперты предупредили россиян о фейковых опросах мошенников перед выборами
- Вяльбе: После массового завала в Сочи госпитализировали 17 лыжниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru