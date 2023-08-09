Трамп: Ведущая дело судья была связана с сыном Байдена

Экс-глава США Дональд Трамп в сети Truth Social заявил, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя сына нынешнего президента Хантера Байдена.

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Чуткан председательствует на процессе о попытках Трампа изменить итоги президентских выборов 2020 года.

«Это классический конфликт интересов!», — отметил Трамп.

Ряд изданий написали, что Чуткан и Хантер Байден вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP.

Ранее Трамп назвал Минюст США министерством несправедливости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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