Трамп: Ведущая дело судья была связана с сыном Байдена
Экс-глава США Дональд Трамп в сети Truth Social заявил, что ведущая его дело судья Таня Чуткан была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергокомпанию Burisma – бывшего работодателя сына нынешнего президента Хантера Байдена.
Чуткан председательствует на процессе о попытках Трампа изменить итоги президентских выборов 2020 года.
«Это классический конфликт интересов!», — отметил Трамп.
Ряд изданий написали, что Чуткан и Хантер Байден вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP.
Ранее Трамп назвал Минюст США министерством несправедливости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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