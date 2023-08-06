Адвокат Трампа исключил его сделку с прокуратурой

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Лауро заявил, что политик никогда не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению в штурме Капитолия в январе 2021 года.

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По его словам, Трамп не пойдет на сделку «ни при каких условиях». Об этом адвокат сказал в беседе с журналистами телеканала CBS News, пишет РИА Новости.

Лауро указал на «многочисленные дыры» в обвинении прокуратуры. В качестве площадки для рассмотрения дела он предложил Западную Вирджинию.

Спецпрокурор США Джек Смит 1 августа объявил о выдвижении в отношении Трампа обвинений по четырем статьям, включая вмешательство в выборы и попытку захвата власти. Экс-президент не признал вину, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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