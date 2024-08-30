Трамп: Важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано
Бывший американский президент Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что считает ядерное оружие главной проблемой как США, так и всего мира.
Политик указал на необходимость позаботиться о том, чтобы оно никогда не использовалось. Он назвал такое оружие разрушительной силой.
Трамп считает, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии «догнать США».
Сегодня в арсеналах у ядерных держав хранится оружие гораздо большей мощности, чем то, которое применили США при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru