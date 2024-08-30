Трамп: Важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано

Политик указал на необходимость позаботиться о том, чтобы оно никогда не использовалось. Он назвал такое оружие разрушительной силой.

Трамп считает, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии «догнать США».

Сегодня в арсеналах у ядерных держав хранится оружие гораздо большей мощности, чем то, которое применили США при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.

