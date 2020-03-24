Трамп в ужасе отпрянул от врача, опасаясь коронавируса. Видео

Президент США Дональд Трамп в испуге отпрянул от координатора по борьбе с коронавирусом Деборы Брикс, когда та призналась, что у нее повышенная температура. Курьёз произошёл во врем выступления медика в присутствии Трампа и вице-президента Майкла Пенса в Белом доме. Видео появилось в сети.

Брикс рассказала, что пропустила брифинг рабочей группы в выходные дни из-за того, что у неё повысилась температура.

Президент всем своим видом показал, что боится оставаться рядом с врачом. Правда, он несколько успокоился, когда женщина пояснила, что тест на COVID дважды не подтвердился, сообщают «Дни.ру».

Ранее стало известно, что супруга Трампа, Мелания сдала тест на коронавирус.