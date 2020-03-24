Трамп в ужасе отпрянул от врача, опасаясь коронавируса. Видео
Президент США Дональд Трамп в испуге отпрянул от координатора по борьбе с коронавирусом Деборы Брикс, когда та призналась, что у нее повышенная температура. Курьёз произошёл во врем выступления медика в присутствии Трампа и вице-президента Майкла Пенса в Белом доме. Видео появилось в сети.
Брикс рассказала, что пропустила брифинг рабочей группы в выходные дни из-за того, что у неё повысилась температура.
Президент всем своим видом показал, что боится оставаться рядом с врачом. Правда, он несколько успокоился, когда женщина пояснила, что тест на COVID дважды не подтвердился, сообщают «Дни.ру».
Ранее стало известно, что супруга Трампа, Мелания сдала тест на коронавирус.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- СМИ: Запрет на экспорт круп в России отменён
- Главврач Коммунарки предупредил Путина об итальянском сценарии с COVID-19
- В России закрывают клубы, кинотеатры и ТРЦ
- Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
- Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке