Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину
Вступивший в должность президент США Дональд Трамп не упомянул в своей инаугурационной речи Россию или Украину, сосредоточив внимание на внутренних проблемах страны и укреплении обороны.
Трамп в своей речи в Капитолии акцентировал внимание на том, что США должны стать сильнейшей державой, способной «прекратить все войны» и обеспечить мировое единство.
Ранее на митинге в Вашингтоне он заявлял о намерении завершить конфликт на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны. Эти обещания он озвучивал еще до начала предвыборной кампании и повторял их на протяжении всего периода выборной гонки.
По данным Reuters, команда Трампа предполагает, что на урегулирование конфликта может понадобиться несколько месяцев или даже больше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru