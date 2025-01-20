Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп не упомянул в своей инаугурационной речи Россию или Украину, сосредоточив внимание на внутренних проблемах страны и укреплении обороны.

Трамп в своей речи в Капитолии акцентировал внимание на том, что США должны стать сильнейшей державой, способной «прекратить все войны» и обеспечить мировое единство.

Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире

Ранее на митинге в Вашингтоне он заявлял о намерении завершить конфликт на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны. Эти обещания он озвучивал еще до начала предвыборной кампании и повторял их на протяжении всего периода выборной гонки.

По данным Reuters, команда Трампа предполагает, что на урегулирование конфликта может понадобиться несколько месяцев или даже больше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд Трамп

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