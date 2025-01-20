Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп не упомянул в своей инаугурационной речи Россию или Украину, сосредоточив внимание на внутренних проблемах страны и укреплении обороны.

Трамп в своей речи в Капитолии акцентировал внимание на том, что США должны стать сильнейшей державой, способной «прекратить все войны» и обеспечить мировое единство.