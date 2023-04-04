CNN: Дональд Трамп арестован

Бывший глава Белого дома находится под арестом и ждет предъявления обвинений.

Бывший американский лидер ранее прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена. Там собрались сторонники и противники политика.

Несогласные с Трампом призывают его арестовать. Экс-президента обвиняют во лжи.

По данным CNN, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам. За начало преследования политика на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка.

Трамп считает, что предъявление обвинений связано с его намерением участвовать в выборах президента США в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

