CNN: Дональд Трамп арестован
Экс-президент США Дональд Трамп арестован, сообщил американский телеканал CNN.
Бывший глава Белого дома находится под арестом и ждет предъявления обвинений.
Бывший американский лидер ранее прибыл к зданию уголовного суда Манхэттена. Там собрались сторонники и противники политика.
Несогласные с Трампом призывают его арестовать. Экс-президента обвиняют во лжи.
По данным CNN, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам. За начало преследования политика на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка.
Трамп считает, что предъявление обвинений связано с его намерением участвовать в выборах президента США в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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