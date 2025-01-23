Трамп: В США находятся тысячи террористов и десятки тысяч убийц

По словам президента, все они свободно разгуливают по стране. Трамп отметил, что многие из тех, кто совершил убийства, были выпущены из тюрем в своих странах и затем попали в США.

Ранее американский президент запретил въезд нелегалов через южную границу США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

