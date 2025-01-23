Трамп: В США находятся тысячи террористов и десятки тысяч убийц
23 января 202506:32
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что в стране находятся тысячи террористов и десятки тысяч убийц.
По словам президента, все они свободно разгуливают по стране. Трамп отметил, что многие из тех, кто совершил убийства, были выпущены из тюрем в своих странах и затем попали в США.
Ранее американский президент запретил въезд нелегалов через южную границу США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru