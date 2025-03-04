Трамп: Украинский народ хочет мира
4 марта 202501:31
Американский лидер Дональд Трамп после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что до урегулирования конфликта еще очень далеко, сказал журналистам, что украинский народ хочет мира.
«Определенно народ Украины хочет заключить соглашение», — заявил глава Белого дома. Так он прокомментировал необходимость урегулирования конфликта вокруг Украины.
Ранее президент США раскритиковал заявление Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru