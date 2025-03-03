Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) заявил, что мир на Украине является приоритетом для всех сторон, включая Вашингтон и Киев. В интервью французскому телеканалу BFMTV он подчеркнул, что долгосрочный, стабильный и справедливый мир необходим для Украины, Европы и США.

Порошенко отметил, что важнейшим аспектом мирного урегулирования являются гарантии безопасности для Украины, в том числе вступление страны в НАТО. Он выразил надежду на поддержку Франции в этом вопросе.