Порошенко: Мир на Украине важен для всех, включая США и Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) заявил, что мир на Украине является приоритетом для всех сторон, включая Вашингтон и Киев. В интервью французскому телеканалу BFMTV он подчеркнул, что долгосрочный, стабильный и справедливый мир необходим для Украины, Европы и США.

Порошенко отметил, что важнейшим аспектом мирного урегулирования являются гарантии безопасности для Украины, в том числе вступление страны в НАТО. Он выразил надежду на поддержку Франции в этом вопросе.

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Экс-президент также предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить украинский фронт, подчеркнув важность продолжения поддержки украинских сил.

Отвечая на вопрос о возможной отставке нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, Порошенко заявил, что решение о его судьбе должно принимать исключительно народ Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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