Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР
4 марта 202505:16
Американский лидер Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР с 10% до 20%, следует из указа.
В документе отмечается, что Вашингтон обвиняет Пекин в неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических наркотиков, что угрожает нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
Ранее Трамп заявил, что запланированные ранее пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США
- Белый дом: США устали платить за конфликт на Украине
- Автодилеры в России могут ввести скидки на новые машины
- Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР
- В Белом доме подтвердили приостановку США отправки военной помощи Украине
- СМИ: США приостанавливают всю военную помощь Киеву
- СМИ: США рассматривают заморозку поставок Киеву оружия из своих запасов
- Трамп заявил, что дал России только санкции и горе
- Беспилотники атаковали сызранский НПЗ
- Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru