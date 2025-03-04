Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР

В документе отмечается, что Вашингтон обвиняет Пекин в неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических наркотиков, что угрожает нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что запланированные ранее пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

