Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР

Американский лидер Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из КНР с 10% до 20%, следует из указа.

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В документе отмечается, что Вашингтон обвиняет Пекин в неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических наркотиков, что угрожает нацбезопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что запланированные ранее пошлины против Мексики и Канады будут введены 4 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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