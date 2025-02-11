СМИ: Британия не будет вводить ответные пошлины в отношении США

Великобритания не намерена принимать ответные меры после решения США ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом пишет The Times.

По данным британских официальных источников, Лондон опасается, что введение ответных тарифов незначительно повлияет на ситуацию и еще больше спровоцирует власти США. Как отмечал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, страна — «открытое общество свободного рынка, которое не верит в действенность пошлин».

The Times указывает, что Лондон надеется договориться об отказе Вашингтона от повышенных пошлин, которые в отрасли считают разрушительными. В США идет около десятой части британского экспорта стали и алюминия.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все поставки подобной продукции в Соединенные Штаты, решение не предусматривает исключений, пишет Ura.ru.

