СМИ: Британия не будет вводить ответные пошлины в отношении США
Великобритания не намерена принимать ответные меры после решения США ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом пишет The Times.
По данным британских официальных источников, Лондон опасается, что введение ответных тарифов незначительно повлияет на ситуацию и еще больше спровоцирует власти США. Как отмечал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, страна — «открытое общество свободного рынка, которое не верит в действенность пошлин».
The Times указывает, что Лондон надеется договориться об отказе Вашингтона от повышенных пошлин, которые в отрасли считают разрушительными. В США идет около десятой части британского экспорта стали и алюминия.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все поставки подобной продукции в Соединенные Штаты, решение не предусматривает исключений, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru