Трамп: Третий срок был бы честью

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможность третьего срока, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что заморозил выделение новой помощи другим странам

Он назвал такую идею честью, отметив при этом, что она существует только в фейковых заголовках.

Президент США подтвердил намерение сосредоточиться на задачах второго срока и продолжить реализацию своих политических планов.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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