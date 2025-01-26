Трамп: Третий срок был бы честью
26 января 202501:33
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможность третьего срока, сообщает РИА Новости.
Он назвал такую идею честью, отметив при этом, что она существует только в фейковых заголовках.
Президент США подтвердил намерение сосредоточиться на задачах второго срока и продолжить реализацию своих политических планов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru