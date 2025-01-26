Трамп заявил, что заморозил выделение новой помощи другим странам
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что заморозил выделения новой помощи другим государствам, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идет о заморозке найма федеральных служащих, регулирования, и заморозке иностранной помощи. Отмечается, что возглавляемое американским миллиардером Илоном Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.
Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем.
Ранее стало известно, что Трамп учредил структуру во главе с Илоном Маском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru