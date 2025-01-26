Трамп заявил, что заморозил выделение новой помощи другим странам

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что заморозил выделения новой помощи другим государствам, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о заморозке найма федеральных служащих, регулирования, и заморозке иностранной помощи. Отмечается, что возглавляемое американским миллиардером Илоном Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что Трамп учредил структуру во главе с Илоном Маском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

