Трамп: США требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Киева

Вашингтон требует от Европы увеличить финансирование на поддержку Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

По его словам, это необходимо, чтобы «уравнять» его с вложениями США. Глава государства отметил, что американская администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.

Ранее Трамп отметил, что за время президентства Байдена США вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, тогда как Европа вложила на 200 миллиардов долларов меньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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