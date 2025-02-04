Трамп: США требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Киева

По его словам, это необходимо, чтобы «уравнять» его с вложениями США. Глава государства отметил, что американская администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.

Ранее Трамп отметил, что за время президентства Байдена США вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, тогда как Европа вложила на 200 миллиардов долларов меньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

