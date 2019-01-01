В мире
Сегодня в Венесуэле с новой силой вспыхнуло противостояние между сторонниками Хуана Гуаидо и Николаса Мадуро. Есть раненые.
Трамп: США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу
30 апреля22:22
Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и поддерживает «народ страны и его свободу», сообщает РИА «Новости».
Сегодня в Венесуэле с новой силой вспыхнуло противостояние между сторонниками Хуана Гуаидо и Николаса Мадуро. Есть раненые.
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ТЕГИ:Дональд Трамп