Трамп: США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу

Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и поддерживает «народ страны и его свободу», сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Венесуэле с новой силой вспыхнуло противостояние между сторонниками Хуана Гуаидо и Николаса Мадуро. Есть раненые.

