В мире

Трамп: США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу

30 апреля22:22

Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и поддерживает «народ страны и его свободу», сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Венесуэле с новой силой вспыхнуло противостояние между сторонниками Хуана Гуаидо и Николаса Мадуро. Есть раненые.

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ТЕГИ:Дональд Трамп

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