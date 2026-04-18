Президент Польши заявил о необходимости новой конституции для страны
Новую конституцию следует создать в Польше, считает лидер страны Кароль Навроцкий. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Zero.
По его словам, он и польский премьер-министр Дональд Туск оказались в «конституционном моменте».
«Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить... нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», - указал Навроцкий.
В новом основном законе следует четко прописать и разграничить полномочия премьера и президента. Навроцкий отметил, что в скором времени будет созван специальный совет по разработке проекта новой конституции Польши. По словам президента, она должна быть готова и утверждена к 2030 году.
Ранее в Казахстане провели референдум по новой конституции республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
