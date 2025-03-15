Трамп сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке

Один из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ликвидирован в Ираке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер "ИГ" в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», - подчеркнул политик.

Трамп указал, что операцию проводили совместно с властями Ирака и Иракского Курдистана.

По словам иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, спецслужбы ликвидировали «самого опасного» лидера группировки в Ираке, заместителя халифа Абдаллу Макки Муслиха аль-Руфайи (Абу Хадиджу аль-Ираки).

Ранее ФБР задержало мужчину, который предоставил свой дом в качестве убежища для членов «Исламского государства» и планировал принять участие в теракте, аналогичном атаке 11 сентября 2001 года в США.

