Трамп сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
Один из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ликвидирован в Ираке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Сегодня был убит беглый лидер "ИГ" в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные», - подчеркнул политик.
Трамп указал, что операцию проводили совместно с властями Ирака и Иракского Курдистана.
По словам иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, спецслужбы ликвидировали «самого опасного» лидера группировки в Ираке, заместителя халифа Абдаллу Макки Муслиха аль-Руфайи (Абу Хадиджу аль-Ираки).
Ранее ФБР задержало мужчину, который предоставил свой дом в качестве убежища для членов «Исламского государства» и планировал принять участие в теракте, аналогичном атаке 11 сентября 2001 года в США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru