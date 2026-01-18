Трамп сократил торговлю США почти с 40% юрисдикций мира

Тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что страна уменьшила торговлю почти с 40% юрисдикций в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные США.

Согласно информации источника, в январе-октябре прошлого года Вашингтон уменьшил товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, США сократили торговлю с 37% всего мира.

Отмечается, что больше всего в указанный период товарооборот упал с сектором Газа (в 177 раз) до $2,6 тысячи. Среди государств, с которыми Вашингтон тоже снизил товарооборот оказались Эритрея (-88,8%), ЮАР (-68,1%), Танзания (-63,4%) и ряд других африканских стран.