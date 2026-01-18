Трамп сократил торговлю США почти с 40% юрисдикций мира
Тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что страна уменьшила торговлю почти с 40% юрисдикций в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенные данные США.
Согласно информации источника, в январе-октябре прошлого года Вашингтон уменьшил товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, США сократили торговлю с 37% всего мира.
Отмечается, что больше всего в указанный период товарооборот упал с сектором Газа (в 177 раз) до $2,6 тысячи. Среди государств, с которыми Вашингтон тоже снизил товарооборот оказались Эритрея (-88,8%), ЮАР (-68,1%), Танзания (-63,4%) и ряд других африканских стран.
Кроме того, показатели были снижены и в 12 экономиках Европы, из которых наиболее сильное падение было зафиксировано в Гренландия (-86,6%), Монако (-67,5%), Боснии и Герцеговине (-60%).
Издание писало, что в Восточной Азии торговля с США наиболее резко сократилась у Лаоса (-54%), Брунея (-24,2%) и Китая (-23,2%). При этом в Центральной Азии — у Монголии (-43,6%), Таджикистана (-29,3%) и Казахстана (-15,7%), а на Ближнем Востоке — у Йемена (-55,9%) и Ирана (-38,5%).
Ранее Дональд Трамп объявил о готовности ввести тарифы на европейские товары, чтобы оказать давление в вопросе, связанном с Гренландией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
