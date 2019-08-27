Трамп снова перепутал Англию с Великобританией

Американский президент Дональд Трамп продолжает игнорировать разницу между Англией, Великобританией и Соединенным Королевством, пишет Slate.

В ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 Трамп, отвечая на вопрос о выходе Британии из Евросоюза, задался вопросом, как там Англия.

«В ответ на вопрос о том, будут ли США больше ценить свой союз с Великобританией или ЕС после Брексита, Трамп начал свой ответ: “Мы были с, я полагаю, можно начать с того, что сказать “Англия”, верно? Я спросил Бориса [Джонсона]: “Где Англия? Что происходит с Англией? Они больше это не используют”. Мы говорили об этом. Это было очень интересно”. Это видимо подразумевает, что США были “с” Англией, прежде чем она перестала называть себя таковой. Не совсем понятно, какой временной промежуток он имеет в виду. 1801? 1707?», — цитирует спецкор НСН публикацию Slate.