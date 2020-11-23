Трамп выбрал имена индейкам, которых он «помилует» в День благодарения

Индейки, которых традиционно должен "помиловать" глава США в День благодарения, действующий лидер страны Дональд Трамп назвал Кукуруза и Початок. Об этом сообщает ТАСС.



Сама "церемония помилования" будет проведена в Розовом саду Белого дома во вторник 24 ноября. По данным агентства, жители страны могут проголосовать в соцсетях за главный символ праздника и выбрать, какая птица станет "национальной индейкой Дня благодарения.

Как передает агентство, двух птиц показали публике во время пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в центре Вашингтона. Традиционная американская церемония "помилования" индеек, которых должны зажарить на праздник День благодарения, была впервые проведена в 1863 году президентом Авраамом Линкольном.



Президенту для праздника выбирают двух птиц, чтобы исключить непредвиденную ситуацию перед церемонией. На пресс-конференции сообщили, что птицы после Дня благодарения будут отправлены в Университет штата Айова.

