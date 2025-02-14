Бербок допустила возвращение России в G7

Комментируя предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «Большую Семерку» (G7), она указала, что это возможно при выполнении определённых условий.

«Если мы все ступим на путь мира... мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», - подчеркнула министр на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что G7 утратила релевантность, так как объединяет страны, которые «не являются сейчас лидерами по росту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

