Бербок допустила возвращение России в G7
В настоящее время нормального сотрудничества с Россией быть не может. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Комментируя предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «Большую Семерку» (G7), она указала, что это возможно при выполнении определённых условий.
«Если мы все ступим на путь мира... мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», - подчеркнула министр на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что G7 утратила релевантность, так как объединяет страны, которые «не являются сейчас лидерами по росту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru