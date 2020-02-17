Трамп призвал Россию прекратить поддерживать Асада

Американский президент Дональд Трамп заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что продолжение вмешательства в конфликт в Ливии лишь усугубит ситуацию, а также отметил, что желает прекращения поддержки режима Асада со стороны России. Речь об этом шла в телефонном разговоре президентов 15 февраля, сообщает RT.

Кроме того, пресс-служба Белого дома проинформировала о том, что Трамп и Эрдоган обсудили сирийский конфликт. Как пишут «Известия», президент США выразил озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку президента Сирии Башара Асада.

Участники конференции по Ливии в Берлине 19 января призвали стороны ливийского конфликта - Ливийскую нaционaльную aрмию (ЛНА) Халифа Хафтара и Прaвительстве нaционaльного соглaсия (ПНС) Файеза Сарраджа - обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН оценил итоги берлинского саммита.

