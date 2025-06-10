Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная гвардия останется в Калифорнии до тех пор, пока в штате не восстановится стабильность. Заявление об этом глава государства сделал, комментируя ситуацию с протестами в Лос-Анджелесе.
По словам Трампа, решение об отзыве подразделений будет принято только после того, как «исчезнет угроза безопасности».
Он подчеркнул, что присутствие силовиков обусловлено необходимостью обеспечить порядок в условиях массовых выступлений.
Национальная гвардия была направлена в Лос-Анджелес для усиления местных правоохранительных органов на фоне продолжающихся протестов. Власти не уточняют сроки ее возможного вывода, передает «Радиоточка НСН».
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