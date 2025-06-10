Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная гвардия останется в Калифорнии до тех пор, пока в штате не восстановится стабильность. Заявление об этом глава государства сделал, комментируя ситуацию с протестами в Лос-Анджелесе.

По словам Трампа, решение об отзыве подразделений будет принято только после того, как «исчезнет угроза безопасности».