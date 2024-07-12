Трамп считает, что Байден страдает психозом
12 июля 202406:35
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что действующий президент Джо Байден страдает психозом на почве его персоны.
«Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе», — заявил бывший американский лидер.
Не исключено, что политик таким образом отреагировал на оговорку Байдена на пресс-конференции, который назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».
Ранее Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп считает, что Байден страдает психозом
- Семейную пару россиян арестовали в Австралии, заподозрив в шпионаже
- Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным и оскорбил его
- СМИ: Сын Николаса Кейджа задержан после нападения с оружием на мать
- Макрон: Вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит
- Эрдоган: Турция надеется, что в конфликте вокруг Украины представят шанс дипломатии
- Байден на саммите НАТО предложил выступить Путину вместо Зеленского
- Полянский показал обломки беспилотника, атаковавшего ЗАЭС
- Песков: Решение по дальнобойному оружию США ведет к холодной войне
- Постпред РФ при ОЗХО: Украина использует токсичные химикаты против ВС РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru