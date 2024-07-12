Трамп считает, что Байден страдает психозом

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что действующий президент Джо Байден страдает психозом на почве его персоны.

СМИ: Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах

«Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе», — заявил бывший американский лидер.

Не исключено, что политик таким образом отреагировал на оговорку Байдена на пресс-конференции, который назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

Ранее Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры