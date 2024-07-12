СМИ: Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах

По данным издания, они выражают мнение, что «Байдену не следует баллотироваться на второй срок». Советники должны доказать главе государства, что он не сможет выиграть выборы у экс-президента Дональда Трампа.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, команда президента Байдена твердо стоит на его стороне.

Ранее стало известно, что выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

