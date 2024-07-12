СМИ: Советники Байдена хотят убедить его не участвовать в выборах
Некоторые советники из близкого окружения американского лидера Джо Байдена хотят убедить его отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, они выражают мнение, что «Байдену не следует баллотироваться на второй срок». Советники должны доказать главе государства, что он не сможет выиграть выборы у экс-президента Дональда Трампа.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, команда президента Байдена твердо стоит на его стороне.
Ранее стало известно, что выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru