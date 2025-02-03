Трамп: Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия военных

Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия военных США, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Панама пожаловалась ООН на угрозу Трампа вернуть США канал

По его словам, Вашингтон не намерен позволить Китаю владеть Панамским каналом.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

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