Панама пожаловалась ООН на угрозу Трампа вернуть США канал

Постоянное представительство Панамы при Организации Объединенных Наций подало официальную жалобу в связи с озвученным президентом США Дональдом Трампом намерением взять под контроль Панамский канал. Как сообщает Le Figaro, послание направлено на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Постпредство попросило распространить свое обращение среди всех членов Совета Безопасности ООН – постоянных и ротируемых. Трамп затронул тему Панамского канала в своей речи после инаугурации 20 января. Он утверждал, что власти этой страны не выполняют надлежащим образом обязанности по управлению водным проходом. Глава белого дома пообещал восстановят контроль над каналом.

Канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке. Его непосредственное строительство министерство обороны США начало в 1904 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Панамский канал контролировался США до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы.

