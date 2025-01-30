СМИ: Около 12 помилованных Трампом людей снова были арестованы
Как минимум 12 человек, которые были помилованы президентом США Дональдом Трампом во время его первого и второго президентского срока, были повторно арестованы полицией. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.
Уточняется, что за первый президентский срок Трамп помиловал 238 человек, при этом с начала второго срока более 1,5 тысячи участников штурма Капитолия также были помилованы.
По данным издания, двум людям, помилованным на прошлой неделе, уже предъявлены обвинения в новых преступлениях. Еще один помилованный гражданин США на данный момент скрывается от полиции.
Ранее сообщалось, что помощник шерифа в штате Индиана застрелил одного из участников штурма Капитолия, помилованного Трампом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство сообщило о причине задержания 11 россиян в Тунисе
- Трамп разрешил депортировать поддерживающих Палестину иностранцев
- Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года
- Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью
- Новак заявил, что уровень газификации РФ на конец 2024 года составил 74,7%
- СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств
- В СПЧ назвали индусов хорошей альтернативой трудовым мигрантам из Средней Азии
- Кандидат в президенты Румынии заявил о претензиях страны на территорию Украины
- СМИ: В Паттайе при наезде мотоцикла погиб россиянин
- «Хамас» отпустил еще семь заложников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru