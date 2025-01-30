СМИ: Около 12 помилованных Трампом людей снова были арестованы

Уточняется, что за первый президентский срок Трамп помиловал 238 человек, при этом с начала второго срока более 1,5 тысячи участников штурма Капитолия также были помилованы.

По данным издания, двум людям, помилованным на прошлой неделе, уже предъявлены обвинения в новых преступлениях. Еще один помилованный гражданин США на данный момент скрывается от полиции.

Ранее сообщалось, что помощник шерифа в штате Индиана застрелил одного из участников штурма Капитолия, помилованного Трампом, передает «Радиоточка НСН».

