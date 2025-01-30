СМИ: Около 12 помилованных Трампом людей снова были арестованы

Как минимум 12 человек, которые были помилованы президентом США Дональдом Трампом во время его первого и второго президентского срока, были повторно арестованы полицией. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.

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Уточняется, что за первый президентский срок Трамп помиловал 238 человек, при этом с начала второго срока более 1,5 тысячи участников штурма Капитолия также были помилованы.

По данным издания, двум людям, помилованным на прошлой неделе, уже предъявлены обвинения в новых преступлениях. Еще один помилованный гражданин США на данный момент скрывается от полиции.

Ранее сообщалось, что помощник шерифа в штате Индиана застрелил одного из участников штурма Капитолия, помилованного Трампом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТрампПомилованиеСША

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