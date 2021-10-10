Трамп рассказал об изучении Россией и Китаем брошенных США в Кабуле вертолетов
Дональд Трамп сообщил, что Россия и Китай изучают брошенные в Афганистане вертолёты. По его словам, специалисты этих стран исследуют современное оборудование из США и смогут создать аналогичное только лучшего качества и дешевле. Об этом пишут "Известия".
«Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро у них получится создать лучшую технику и по более низкой цене», — предположил он.
До этого экс-президент говорил, что военные США бросили в Афганистане военное оборудование стоимостью 85 млрд долларов.
Ранее Трамп в годовщину терактов 11 сентября бросил обвинение Байдену в поражении в Афганистане. По его мнению, Байден допустил «плохое планирование» и «невероятную слабость» при выводе войск из Афганистана.
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