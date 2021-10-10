Трамп рассказал об изучении Россией и Китаем брошенных США в Кабуле вертолетов

Дональд Трамп сообщил, что Россия и Китай изучают брошенные в Афганистане вертолёты. По его словам, специалисты этих стран исследуют современное оборудование из США и смогут создать аналогичное только лучшего качества и дешевле. Об этом пишут "Известия".

«Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро у них получится создать лучшую технику и по более низкой цене», — предположил он.