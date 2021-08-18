Трамп рассказал о возможности России завладеть техникой США в Афганистане
Экс-президент США раскритиковал действия американских военных. Его возмутило то, что они не уничтожили свое вооружение перед уходом из Афганистана.
Дональд Трамп считает, что теперь Россия может завладеть американской военной техникой, которая была оставлена на территории южноазиатской страны. В частности, политик заявил, что боевые вертолеты теперь будет изучать Российская Федерация, передает «РИА Новости».
Бывший президент США сильно расстроен по этому поводу: «Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», - негодует Трапм.
Ранее Трамп назвал позором уход США из Афганистана. По его словам, это одна из худших подобных операций в истории и по сравнению с ней вывод американских войск из Вьетнама - просто детская игра.
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