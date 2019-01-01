В мире

Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

12 июля16:54

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер. Произошло это на встрече в Белом доме, посвящённой социальным сетям.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был при этом», — привёл слова Трампа в своём Twitter репортер Белого Дома Хантер Уокер и написал, что Шварценеггер на самом деле жив. Актёр незамедлительно откликнулся на эту запись: «Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые ставки, Дональд Трамп?».

Слова Шварценеггера о Трампе не стали связывать с политическими абмициями

Как выяснилось, президент США имел в виду его реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое выходило в 2004—2017 годах.

В своё время, он пригасил Шварценеггера стать ведущим последнего сезона, но тот отказался, сославшись на низкие рейтинги шоу, пишут «Дни.ру».

Арнольд Шварценеггер, начиная с предвыборной кампании, выступает ярым критиком Дональда Трампа.

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Фото: Кинопоиск
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