Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер. Произошло это на встрече в Белом доме, посвящённой социальным сетям.
«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был при этом», — привёл слова Трампа в своём Twitter репортер Белого Дома Хантер Уокер и написал, что Шварценеггер на самом деле жив. Актёр незамедлительно откликнулся на эту запись: «Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые ставки, Дональд Трамп?».
Как выяснилось, президент США имел в виду его реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое выходило в 2004—2017 годах.
В своё время, он пригасил Шварценеггера стать ведущим последнего сезона, но тот отказался, сославшись на низкие рейтинги шоу, пишут «Дни.ру».
Арнольд Шварценеггер, начиная с предвыборной кампании, выступает ярым критиком Дональда Трампа.
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