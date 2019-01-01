Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер. Произошло это на встрече в Белом доме, посвящённой социальным сетям.

«Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер… Я был при этом», — привёл слова Трампа в своём Twitter репортер Белого Дома Хантер Уокер и написал, что Шварценеггер на самом деле жив. Актёр незамедлительно откликнулся на эту запись: «Я все еще здесь. Не хочешь ли сравнить налоговые ставки, Дональд Трамп?».