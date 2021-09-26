Трамп рассказал, что способно удержать его от участия в выборах в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что от участия в президентских выборах в 2024 году его удержит только болезнь, передает Real America's Voice.

Трамп пообещал осчастливить избирателей на президентских выборах

«Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает», — ответил Трамп на вопрос о том, есть ли какая-то причина, которая могла бы удержать его от участия в выборах.

Бывший глава Белого дома отметил, что чувствует себя хорошо, однако не может терпеть, «что делают с нашей страной».

Ранее Трамп пообещал осчастливить людей на выборах главы государства в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДональд Трамп
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