Трамп рассекретил военный спутник США необдуманным постом

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп случайным образом умудрился рассекретить американский военный спутник – всё из-за своей страстной привычки постить в Twitter. Как сообщает Утро.ру, благодаря фотографии, которую он опубликовал 30 августа, специалисты смогли вычислить спутник-шпион USA 224.

На самом фото изображены разрушения на ракетной шахте в Иране. Эксперты обратили внимание на высокое качество изображения, а астроном Марко Лангброек смог вычислить конкретное время съемки, а также азимут и , таким образом, понять месторасположение спутника.

USA 224 может снимать с разрешающей способностью около 10 сантиметров, благодаря 2,4-метровому зеркалу, как у телескопа Хаббл. По данным средств массовой информации, секретный аппарат стоимостью $2 млрд был запущен на орбиту в январе 2011 года в числе 16 своих собратьев.

