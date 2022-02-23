Трамп: Путин играет с Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что своими действиями вокруг Украины российский лидер Владимир Путин играет с главой американской администрации Джо Байденом. Об что сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что ему за этим неприятно наблюдать.

Ранее Трамп назвал решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) гениальным, а Путина - «очень толковым парнем».

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

