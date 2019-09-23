Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с президентом Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Украину, и рассчитывают, что страна будет активно бороться с коррупцией. Такое заявление президент США сделал по прибытии в ООН, комментируя скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным WSJ, в июле в ходе беседы президент США требовал от лидера Украины начать расследование против против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, возможного соперника Трампа на выборах в 2020 году.
Президент США выразил надежду, что администрация избранного президента Украины добьется больших успехов в борьбе с коррупцией, нежели это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. По его словам, США хотят, чтобы Украина стала честной страной и рассчитывают на ее активные усилия в этом направлении.
"Я думаю, что с новым президентом вы увидите куда больше честности на Украине", - отметил он, указав на важность обсуждения темы коррупции. "Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?", - добавил он.
Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – крупнейшей частной газовой компании на Украине. В 2016 году, по версии адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, вице-президент США Байден-старший требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Украины, оказывая тем самым давление на Киев с целью прекратить расследование в отношении Burisma Group. При этом власти Киева заявляли, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо правонарушениях.
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