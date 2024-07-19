Трамп произнес на съезде республиканцев самую длинную речь в истории США

По данным телеканала, это самая длинная благодарственная речь от крупной партии в новейшей истории США.

CNN отмечает, что в ТОП-3 по длительности теперь входят только речи Трампа. В 2020 году он выступал в течение часа и 20 минут, а в 2016 - час и пятнадцать минут.

Ранее в 2024 году президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, которое длилось более двух часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

