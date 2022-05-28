Трамп призвал защитить детей в США после массовой стрельбы в школе

Бывший президент США Дональд Трамп призвал власти страны задействовать все ресурсы для защиты детей от массовой стрельбы. Об этом политик заявил в ходе выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне.

Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 18 детей и трое взрослых

«Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — цитирует Трампа РИА Новости.

Экс-президент напомнил, что Вашингтон направил «миллиарды долларов» на Ирак и Афганистан, однако следует «сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране», прежде чем «строить государственность в остальном мире».

Кроме того, комментируя происшествия с массовой стрельбой, Трамп подчеркнул, что «существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаШколаДональд Трамп
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