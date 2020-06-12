Трамп призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских
Президент США Дональд Трамп в ответ на призывы о роспуске полиции и сокращение ее финансирование призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, необходимо уважать полицейских и заботиться о них, поскольку «они защищают нас».
Он добавил, что в настоящее время завершается разработка указа, который "будет служить стимулом" для полицейских соответствовать профессиональным стандартам.
Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.
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