Трамп призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских

По словам Трампа, необходимо уважать полицейских и заботиться о них, поскольку «они защищают нас».

Он добавил, что в настоящее время завершается разработка указа, который "будет служить стимулом" для полицейских соответствовать профессиональным стандартам.

Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.





