Трамп призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских

Президент США Дональд Трамп в ответ на призывы о роспуске полиции и сокращение ее финансирование призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Трампа, необходимо уважать полицейских и заботиться о них, поскольку «они защищают нас».

Он добавил, что в настоящее время завершается разработка указа, который "будет служить стимулом" для полицейских соответствовать профессиональным стандартам.

Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.


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ФОТО: РИА Новости
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