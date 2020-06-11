СМИ: Британские полицейские безнаказанно убивают чернокожих уже 50 лет

Так в 1988 году в отделе полиции погиб бывший десантник британской армии Кристофер Олдер. Камеры наблюдения зафиксировали издевательства полицейских над мужчиной. Однако суд постановил, что стражи порядка не виноваты.



В 2011 году в отделе полиции в Бирмингеме скончался Кингсли Баррелл. Следствие доказало, что причиной смерти стали плохие условия содержания, однако и в этом случае полицейские, которые на процессе соврали под присягой, избежали наказания.



В 2017 году в результате избиения полицейскими умер Даррен Камбербэтч. Действия стражей порядка признали чрезмерными, однако ни один из них не был привлечен к ответственности.



Стоит отметить, что темнокожие составляют 3 процента населения Великобритании, однако они занимают 8 процентов в доле всех, кто ежегодно погибает от рук полиции.



Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил Джона Флойда во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения. Впоследствии беспорядки и акции протеста начались и в Европе.



Ранее сообщалось, что район Нью-Йорка Брайтон-бич, где проживает множество выходцев из бывшего СССР, начали патрулировать русскоязычные байкеры, сообщает Ura.ru

