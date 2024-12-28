Трамп призвал Верховный суд США отложить запрет TikTok
Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд страны приостановить действие закона о запрете социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом заявил адвокат политика Джон Сауэр.
Как отметил защитник, Трамп не занимает какой-либо позиции «по существу этого разбирательства». Глава государства призвал суд рассмотреть вопрос о возможном запрете соцсети «в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу», чтобы новая администрация США могла добиться политического урегулирования вопросов по разбирательству.
Ранее в США приняли закон, согласно которому TikTok следует продать или заблокировать к 19 января 2025 года. Руководство соцсети призывало Верховный суд приостановить действие документа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru