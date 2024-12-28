Трамп призвал Верховный суд США отложить запрет TikTok

Как отметил защитник, Трамп не занимает какой-либо позиции «по существу этого разбирательства». Глава государства призвал суд рассмотреть вопрос о возможном запрете соцсети «в то время, когда он [суд] рассматривает дело по существу», чтобы новая администрация США могла добиться политического урегулирования вопросов по разбирательству.

Ранее в США приняли закон, согласно которому TikTok следует продать или заблокировать к 19 января 2025 года. Руководство соцсети призывало Верховный суд приостановить действие документа.

