Посольство Китая сравнило с грабежом решение США о запрете TikTok
Дипломатическое представительство Китая в США выразило возмущение подписанным президентом США Джо Байденом законом о запрете на территории страны социальной сети TikTok.
Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй назвал решение противоречащим принципам честной конкуренции и правилам международной торговли. Его слова приводит ТАСС.
«По логике грабителей, все средства должны быть направлены на то, чтобы отнять у других все то хорошее, что у них есть», - сказал дипломат.
Байден подписал закон о запрете TikTok в США 24 апреля. В документе говорится, что власти пойдут на эту меру, если материнская компания из КНР ByteDance не продаст соцсеть в течение ближайших девяти месяцев.
В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать соцсеть TikTok на территории РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство Китая сравнило с грабежом решение США о запрете TikTok
- Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова
- В Харькове частично восстановили функционал телевышки
- Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина
- Под Курском в нескольких селах нарушено энергоснабжение после атаки БПЛА
- Группа Twenty One Pilots перенесла выход альбома Clancy
- Группа Imagine Dragons выпустит новый альбом
- Кабмин Украины запретил выдавать паспорта мужчинам за границей
- «Авито» удалил объявления с книгами, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ
- Россияне стали чаще оформлять брачные договоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru