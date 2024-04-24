Посольство Китая сравнило с грабежом решение США о запрете TikTok

Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй назвал решение противоречащим принципам честной конкуренции и правилам международной торговли. Его слова приводит ТАСС.

«По логике грабителей, все средства должны быть направлены на то, чтобы отнять у других все то хорошее, что у них есть», - сказал дипломат.

Байден подписал закон о запрете TikTok в США 24 апреля. В документе говорится, что власти пойдут на эту меру, если материнская компания из КНР ByteDance не продаст соцсеть в течение ближайших девяти месяцев.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать соцсеть TikTok на территории РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

